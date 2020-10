Jong AZ'er Peer Koopmeiners is ondanks teleurstelling strijdvaardig

WIJDEWORMER - De hele voorbereiding trainde en speelde Peer Koopmeiners mee met de hoofdmacht van AZ. Sinds een paar weken is hij teruggezet naar Jong AZ. En dat is een flinke teleurstelling voor de Castricummer. "Dat was best wel een tikkie."

Gesprek met Peer Koopmeiners - NH Nieuws

"Ik sprak erover met m'n ouders", vertelt Koopmeiners over z'n teleurstelling. "Vervolgens maak je een plan van aanpak. En dan moet de knop om en moet je keihard je best doen." Positie Net zoals zijn broer Teun speelt Peer eigenlijk op het middenveld, maar ook Michel Vonk zet hem regelmatig als centrale verdediger op het wedstrijdformulier. De Jong AZ-trainer ziet kwaliteiten bij de broers die belangrijk zijn voor een verdediger. "Ze zijn goed aan de bal en ze lezen het spelletje. Het is dus een compliment voor hun voetbalkwaliteiten." Zelf snapt de jongste Koopmeiners de keuze van zijn trainer wel. "In de eerste wedstrijden kregen we veel doelpunten tegen. Dan zoeken de trainers naar een verandering. En ik ben een stabiele speler die constant is en betrouwbaar."

Quote "Ik wil definitief toegevoegd worden aan AZ 1, dat is mijn doel voor dit jaar." Jong AZ-speler Peer Koopmeiners

Doelstelling Ondanks de teleurstelling dat de aanvoerder van Jong AZ niet met de mannen van Arne Slot mag meetrainen is hij strijdvaardig. Hij geeft niet op en over z'n doelstelling is hij dan ook heel helder. "Ik wil definitief toegevoegd worden aan AZ 1, dat is mijn doel voor dit jaar." Vrijdagavond neemt Peer het met zijn teamgenoten op thuis tegen MVV. Dit duel begint om 21.00 uur en is uiteraard te volgen in de radio-uitzending van NH Sport (19.00 uur tot 23.00 uur).