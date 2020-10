Toneelschuur krijgt toch ontheffing voor maximum aantal bezoekers

HAARLEM - De Toneelschuur in Haarlem krijgt toch ontheffing voor het maximum aantal bezoekers. Het Patronaat, de Stadsschouwburg en de Philharmonie kregen gisteren ontheffing, maar de Toneelschuur niet. Het bleek te gaan om een misverstand. Het theater had verkeerde cijfers doorgegeven, waardoor dit podium buiten de selectie viel.

Premier Rutte kondigde maandag aan dat er bij bijeenkomsten binnen niet meer dan 30 man bij elkaar mag komen vanwege de coronacrisis. Al snel werd duidelijk dat er voor podia uitzonderingen werden gemaakt.

De Veiligheidsregio Kennemerland heeft nu dus de Toneelschuur toegevoegd aan het lijstje theaters en podia met een uitzonderingspositie. In een persbericht van de Veiligheidsregio verklaart voorzitter Marianne Schuurmans dat de theaters alsnog moeten sluiten als de besmettingen met corona verder toenemen. Zij zegt niet te staan te trappelen om instellingen een ontheffing te verlenen. "Zeker in zorgelijke regio's de onze moeten we hierin terughoudend zijn."

Het gaat om ontheffingen voor de grote zalen met ten minste 300 stoelen en waar voldoende ventilatiemogelijkheden zijn en waar groepsvorming kan worden voorkomen. “Voor de kleine zalen in deze complexen en voor de overige theaters in onze regio geldt dat zij 30 zittende bezoekers in een zaal mogen toelaten."