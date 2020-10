Bussumers schrikken wakker nadat auto in tuin crasht: "Muur tien meter verplaatst"

BUSSUM - Een tuin in Bussum is vannacht veranderd in een ravage nadat een auto uit de bocht vloog. Wonder boven wonder ging het relatief goed met de inzittenden. De bewoners van het huis waar de auto de tuin in reed, zijn zich rotgeschrokken. "We dachten aan een gasexplosie", zegt bewoner René Dermois.

NH Nieuws

Het ongeluk gebeurde vannacht rond half twee.v"Door echt een enorme klap werden we wakker", vertelt René. "Toen keken we naar beneden en ontdekten we dat daar een VW Polo in onze tuin stond." De auto is uit een flauwe bocht in de weg recht op de stenen muur rondom de tuin van René gereden. "De klap heeft de muur tot 10 meter verder verplaatst in onze tuin", vertelt René. "Het is een wonder dat ons huis, ruimen, ruiten en dergelijke niet beschadigd zijn. Maar mijn eerste gedachte gaat uit naar die drie jongens die in de auto zaten, want de klap moet enorm zijn geweest." Tekst gaat verder onder de video.

Bewoners René laat de schade zien die de auto heeft veroorzaakt - NH Nieuws

Wonderbaarlijk genoeg ging het volgens de politie naar omstandigheden goed met de drie jongens van ongeveer twintig jaar oud die in de auto zaten. Ze zijn ter controle meegenomen naar het ziekenhuis. Beruchte weg Het is nog onduidelijk hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, maar de weg is bij omwonenden berucht. "Er wordt hier wel hard gereden", vertelt René. "Zeker 's nachts. De gemeente heeft geprobeerd hier wat aanpassingen te doen in het verleden, maar eigenlijk is deze weg een doorgaande weg geworden die daar eigenlijk niet voor geschikt is. En dat kunnen eventueel dit soort gekke dingen gebeuren."