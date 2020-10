Kickbokster Göbel maakt zich op voor wereldtitelgevecht

WORMERVEER - De 28-jarige Sarah Göbel vecht aanstaande zaterdag om de wereldtitel bij het Enfusion-gala in Alkmaar. De kickbokster uit Wormerveer neemt het in de categorie tot 67 kilogram op tegen de regerend kampioen Sheena Widdershoven.

Sarah Göbel (rechts) strijd voor de wereldtitel tegen Sheena Widdershoven - Enfusion

"We hebben al eerder tegen elkaar gevochten en eigenlijk zijn we twee verschillende type vechters", vertelt Göbel. "Ik ben erg compleet, onvoorspelbaar en ik heb een goede conditie. Zij moet het meer hebben van haar lengte en haar knieën." In 2017, de laatste keer dat beide tegen elkaar vochten, was het echter Widdershoven die er met de overwinning vandoor ging.

Quote "Ik was de motivatie een beetje kwijt, maar gelukkig heb ik hem nu weer teruggevonden" Kickbokster sarah göbel

Een paar maanden geleden was bij Göbel de motivatie om te kickboksen nog bijna zoek geraakt. De Wormersveerse is recentelijk haar eigen zaak begonnen en mede door de coronacrisis kwam het kickboksen daarom tijdelijk op het tweede plan. "Maar vorige maand kreeg ik een telefoontje van kickboksorganisatie Enfusion. Het aanbod was te mooi om af te slaan en de motivatie was gelijk weer terug'', aldus de titeluitdaagster.

Enfusion Na een twee maanden van hard trainen is het zaterdagavond dan zover voor Göbel en stapt ze de ring in met als doel de wereldtitel. NH Sport is erbij en aanstaande maandag verschijnt er een reportage over Göbel op tv.