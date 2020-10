Hilversumse agente gewond nadat fietser met hamer naar agenten gooit

HILVERSUM - Een nog onbekende fietser heeft dinsdagavond een hamer naar twee politieagenten gegooid. Een agente is daarbij gewond geraakt: ze kreeg een glasscherf in haar oog nadat de hamer door de ruit van de politieauto vloog.

Twee agenten waren 's avonds rond 21.00 uur aan het surveilleren op de Groest en stonden te praten met een paar jongeren. Ze hoorden plots een harde klap, waarna een van de twee agenten glas in haar gezicht voelde vliegen. Pas toen ze doorhadden wat er precies gebeurde, bleek er een raam door de ruit van de politieauto gegooid.

De agente bleek een scherfje van de ruit in haar oog te hebben gekregen. Ze is gecontroleerd door een arts en heeft geen blijvende schade opgelopen.

Dader nog spoorloos

Van de gooier van de hamer ontbreekt nog elk spoor. Vlak voor het voorval zagen agenten en andere getuigen een fietser op hen afrijden. De kans is daardoor groot dat de man op de fiets de hamer heeft gegooid. Hij wordt nog gezocht. De politie hoopt dat andere getuigen de man hebben zien fietsen. Het gaat om een man die donkere kleding, witte schoenen en een zwarte pet of capuchon met witte opdruk droeg. Na de klap fietstse de man over de Groest de Kerkstraat in en daarna het Wagemakersplein over. Hij zou ook nog op de Havenstraat gezien zijn.

De hamer wordt door de politie onderzocht op eventuele sporen. Daarnaast wordt er nog gekeken of er camerabeelden zijn waarop staat wat er is gebeurd.