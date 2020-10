Roep om veel meer handhavers op het water in Haarlem: "Ik erken het probleem"

HAARLEM - Er zijn in Haarlem veel te weinig handhavers op het water. Deze kwestie is gisteren bij de politiek aangezwengeld door Albert Diederik, de voorzitter van de wijkraad Scheepmakersdijk. De gemeente heeft een nieuwe verordening Haarlemse Wateren. Diederik noemt het 'van de gekke' dat er amper handhavers zijn om de aangescherpte regels te controleren. "Als er geen handhaving is, heeft een verordening geen zin."

Haarlem stelt nieuwe regels vast voor onder meer overlast op het water. Zo is het straks verboden om op een vaartuig versterkte muziek ten gehore te brengen of een aggregaat te gebruiken. Nu wordt er volgens aanwonenden veel te hard gevaren en is er tot diep in de nacht veel lawaai op het water.

Volgens wijkraadvoorzitter Diederik hebben de regels geen zin als het niveau van handhaving door de Havendienst zo laag blijft. "Nu zien we alleen af en toe overdag een bootje met twee man varen. Maar bijvoorbeeld op drukke zondagavonden in de zomer is er geen enkele controle." Volgens de VVD-fractie is er in heel 2019 geen enkele boete op het water uitgeschreven.

Ergernis over geluid

Burgemeester Jos Wienen gaf gisteravond aan in de commissie Beheer dat hij het probleem erkent. "Ik snap dat er regelmatig ergernis is over geluid en dat de handhaving niet erg groot is. Ik denk dat u gelijk heeft dat de handhaving op het water meer menskracht vraagt."

Hij kondigt aan dat er een nieuw plan komt over de organisatie van de Havendienst en dat de bezetting daarbij prioriteit heeft. Maar meer handhavers kosten meer geld, dat moet de gemeenteraad realiseren. "Terwijl in de komende begroting juist tot mijn spijt een kleine bezuiniging zit op handhaving. Dat is niet uit luxe, maar we moeten de begroting ook sluitend maken." Als de gemeenteraad meer handhavers op het water wil, moet dat geld dus ergens anders vandaan worden gehaald.

