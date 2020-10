Kijk hier de vijfde aflevering van 'Pak an doen' terug

In deze aflevering duikt Isabella in de geheimen van het blusschuim. Bij het bedrijf Innovfoam in Oudkarspel weten ze namelijk als geen ander hoe je branden blust met gevaarlijke vloeistoffen zoals kerosine. Om dat schuim ook onder lastige omstandigheden bij de brandhaard te krijgen bedenken ze ook speciale apparaten. Zie hier de geboorte van een blusrobot op rupsbanden.

Verder in deze aflevering: De laatste finalist van Present Your Startup. Selima Ajaoun heeft een droom, en doet er alles aan doen om die droom werkelijkheid te laten worden. Haar cosmeticalijn met Marokkaanse roots hoopt ze ooit te verkopen in de Arabische Emiraten.

Pak an doen

Noord- Hollanders zijn slim, innovatief en ondernemend. In het tv-programma Pak an doen kijken we hoe de nuchtere Noord- Hollander het aanpakt. We testen niet en spreken geen oordeel uit. We signaleren, kijken naar verscheidenheid en zoeken opmerkelijke initiatieven op. Wat is het geheim van succesvol zijn? En welke tips hebben ervaren ondernemers voor de beginners?

