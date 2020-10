Studenten demonstreren op Museumplein voor fysiek onderwijs

AMSTERDAM - Studenten willen na maanden thuis studeren weer de collegebanken in. Daarom demonstreren ze vandaag op het Museumplein voor meer fysiek onderwijs. "Huur evenementenlocties of theaters af voor het geven van colleges."

De actiegroep #ikwilnaarschool, de Landelijke Studenten Vakbond (LSVB) en de Amsterdamse studentenbonden ASVA en SRVU organiseerden de demonstratie. De organisatie verwachtte tussen de 200 en 300 demonstranten, maar er waren een stuk minder protesterende studenten op het Museumplein vanmiddag.

De grootste problemen volgens de studenten vakbonden is dat het digitale onderwijs slechter is dan het fysieke onderwijs, bovendien is het thuis studeren slecht voor de mentale gezondheid van studenten. "Studenten zitten nu wekenlang in een kleine studentenkamer, dat is echt slecht voor de mentale gezondheid." zei Maarten van Dorp, voorzitter van de ASVA Studentenunie vanochtend op NH Radio.