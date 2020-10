Eventuele mondkapjesplicht nachtmerrie voor doven en slechthorenden

De 40-jarige Hendrik werkt in de geestelijke gezondheidszorg met dove en slechthorende kinderen. Hij heeft met eigen ogen gezien welke impact de coronacrisis op ze heeft. Deze kinderen hebben vaak een gedragsstoornis of een ander ziektebeeld. "Die hebben behoefte aan een vertrouwensband. Met een mondkapje op wordt dat lastig." Want alleen gebarentaal is vaak niet genoeg. "Je wilt de mond zien, gezichtsuitdrukkingen, emotie."

"Het lijkt wel of iedereen boos op me is"

En dat geldt net zo goed op straat, in het ziekenhuis of de supermarkt. Hendrik weet niet meer hoe hij contact moet maken. "In de supermarkt merk je dat veel mensen snel langslopen en iets zeggen met een mondkapje op. Ik voel me nu echt niet prettig. Het lijkt wel of iedereen boos op me is. Ik kan de mimiek niet meer zien. De helft van het gezicht is helemaal afgedekt. Ik kan het niet meer zien."

