400 jaar oude Zaanse molen viert eenzame verjaardag

Koog aan de Zaan - Oliemolen Het Pink is de oudste van de overgebleven Zaanse molens en bestaat vandaag 400 jaar. Het is één van de weinige molens die vanaf het begin af aan op dezelfde plek en op dezelfde fundering staat. Om dat te vieren steekt de molenaar de vlag uit. Helaas is de molen niet open voor bezoek door de coronamaatregelen.

Molenaar André Koopal is trots op zijn molen. "Hij is al een paar keer verbouwd maar er zit nog echt orgineel hout tussen", vertelt hij aan NH Nieuws. De molen is waarschijnlijk veel ouder dan de 400 jaar die op de kap staat. Dat komt omdat er wordt gerekend met de windbrief. Een document waarmee de molenaar en de molen de lucht mochten gebruiken om Het Pink te laten draaien. Wanneer de molen precies is gebouwd blijft onbekend. Oorspronkelijk was de molen als houtzaag molen bedoeld maar werd eigenlijk alleen maar gebruikt om lijnzaadolie te produceren.

Mooie oude dame

De molenaar is al van jongs af aan gefacineerd door molens. "Ik ging als jongetje met een vriendje mee naar een modelbouw en vanuit daar groeide de liefde voor de molen." De modelbouw heeft hem verder nooit echt meer kunnen bekoren maar de liefde voor de molens bleef. Ook als hij nu naar Het Pink kijkt ziet hij: "Een mooie oude dame."

Het Pink staat bijna direct aan rook uitbrakende schoorstenen van de moderne industrie. Volgens Koopal werden de molens vroeger ook niet als mooi beschouwd. Dat kwam omdat men toen zes dagen per werk in de molens aan het werk was. "Ik denk niet dat iedereen een liefde voor die molens had", aldus Koopal. "En die industrie hier naast is ook gewoon werk. Niet mooi, maar wel nuttig. "