Teun Koopmeiners debuteert bij selectie Nederlands elftal

Koopmeiners krijgt bij Oranje gezelschap van zijn teamgenoten Marco Bizot en Owen Wijndal. Namens Ajax zijn Daley Blind en Quincy Promes geselecteerd. Perr Schuurs (Ajax), Calvin Stengs en Myron Boadu (beide AZ) maakten deel uit van de voorselectie, maar behoren niet tot de definitieve selectie.

Wieringer Donyell Malen, die in dienst van PSV speelt, keert na zijn blessure terug in de selectie van Oranje. Ook Amsterdammers Steven Bergwijn (Tottenham Hotspur) en Ryan Babel (Galatasaray) maken deel uit van de groep. Davy Klaassen uit Hilversum, die wel bij de voorselectie zat en in de belangstelling staat van Ajax, is er niet bij.

Nations League

Nederland speelt de komende interlandperiode drie wedstrijden. Op woensdag 7 oktober trappen de spelers van bondscoach De Boer om 20.45 uur af tegen Mexico voor een oefenduel. Daarna worden er in het kader van de Nations League uitwedstrijden gespeeld bij Bosnië-Herzegovina (11 oktober, 18.00 uur) en Italië (14 oktober, 20.45 uur).

Bekijk hieronder de volledige selectie van het Nederlands elftal voor de komende interlandperiode