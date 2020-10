Dwangsom van 75.000 euro en doodsbedreigingen door illegaal feest Bergense camping

BERGEN - Een boete van 75.000 euro: dat hangt Pieter Wonder boven het hoofd als er nóg een keer een illegaal feest wordt gegeven op zijn camping in Bergen. Hij krijgt de dwangsom van de gemeente opgelegd. Niet voor het overtreden van coronaregels, maar omdat zijn terrein niet bestemd is voor 'commerciele feesten'. "Dit is ongelooflijk. Ze hebben mij om niets gevraagd."

De gemeente is echter keihard in haar oordeel: het zogenaamde bruiloftsfeest , wat eigenlijk een deephouse-feest was, mocht helemaal niet plaatsvinden op Wonders camping. In het bestemmingsplan staat namelijk dat het een agrarisch bedrijf is met 'kleinschalige, dagrecreatieve voorzieningen', valt te lezen in de last onder dwangsom.

Dat zegt Wonder boos tegen NH Nieuws. "Alles was van tevoren goed geregeld, iedereen heeft zijn naam en nummer gegeven en daar heeft de gemeente ook foto's van gemaakt."

Daarnaast zou Wonders verzoek om een (lichte) horeca- en muziekfestivalvergunning in januari van dit jaar zijn afgewezen, mede vanwege het kwetsbare buitengebied rondom zijn camping aan de Bergens Oosterdijk.

Er staat ook dat Wonder afgelopen zaterdag tegen handhavers én later tegen media herhaaldelijk heeft verklaard dat het een huwelijksfeest was. Dit blijkt ook uit het verslag van de gemeentelijke handhavers, in handen van NH Nieuws.

In dat verslag staat onder meer dat de politie heeft verklaard 'met iemand te hebben gesproken die zei dat hij de bruidegom was'. Dit maakt alleen niet uit voor de hoogte van de dwangsom; of het nou een 'huwelijksfeest was of een mini-dancefestival, beide kwalificeren als commercieel', aldus de gemeente.

Dreigementen

De mediastorm over het illegale campingfeest resulteert, naast in een dwangsom van tienduizenden euro's, ook in dreigementen aan het adres van Wonder. "Ik krijg doodsbedreigingen. Dat ik mensen zou willen doodmaken met corona", aldus Wonder.

Volgens hem was het feest besloten en niet illegaal. Hij vindt het bizar dat de gemeente dit oordeelt velt zonder met hem in gesprek te zijn gegaan. Ook zegt hij het vreemd te vinden dat, als de gemeente vermoedt dat er meer van dit soort feesten zijn gegeven, er niet is gehandhaafd.

"Ik heb mijn camping gefaciliteerd", stelt Wonder. Hij wil verder niet ingaan op de vraag of bezwaar aantekent tegen de last onder dwangsom van 75.000 euro.