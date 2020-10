Coureur Van Kalmthout pakt eerste pole in IndyCar

INDIANANPOLIS - Rinus van Kalmthout heeft voor het eerst poleposition veroverd in de IndyCar. De 20-jarige coureur uit Hoofddorp, bezig aan zijn debuutjaar in de populaire Amerikaanse raceklasse, zette op het binnencircuit van de Indianapolis Motor Speedway de beste tijd neer in de kwalificatie: 1.09,6903. Van Kalmthout begint daarom de Harvest GP over 85 ronden vrijdagavond vanaf de eerste plaats.

"Proud" (trots), schreef 'VeeKay' op Twitter bij een foto van de hoge paal langs het circuit waarop de uitslag staat aangegeven. Bovenaan prijkt zijn startnummer 21. "Het is tijd om een pirouette te maken: mijn eerste IndyCar-pole! Bedankt Ed Carpenter Racing voor het perfect maken van de auto. Ik kan niet wachten tot we gaan racen!"

Indy 500

Van Kalmthout is bezig aan een goed eerste jaar in de IndyCar, al slaagde hij er nog niet in het podium te halen. Hij leidt wel het klassement van de 'rookies' (nieuwkomers). De Noord-Hollander wist zich in augustus als vierde te kwalificeren voor de beroemde Indy 500, maar een mislukte pitstop brak hem op in de race.