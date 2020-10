De meeste honden uit Hoorns dierenasiel hebben snel een nieuw baasje, behalve deze twee

HOORN - De honden die bij Dierenasiel Hoorn terecht komen, krijgen meestal snel een nieuw baasje. Maar dat geldt niet voor Alma en Bink, momenteel de enige twee honden die in het asiel verblijven. "Zeker Alma zouden we het gunnen om op dierendag een eigen mandje te hebben", vertellen Lidwina en Willi van het dierenasiel.

"De honden zitten hier niet jaren in het asiel", vertelt Willi. "Er worden hier juist veel dieren uit het asiel gehaald." De asielhonden verschijnen met een mooie foto op het internet, en zo komen er zelfs mensen uit Limburg vandaan om een hond op te halen.

"Een tijdje terug hadden we nog een stuk of vier kleine hondjes. Daar is de doorstroming heel goed mee", aldus Lidwina.

De langzitters

Voor Alma en Bink geldt dat echter niet - zij zijn de twee 'langzitters' van het asiel. "Alma zit hier al twee jaar, dat is echt heel lang. En Bink inmiddels een halfjaar", vertelt Willi.

Alma is een grote hond van drie jaar oud. Binnenshuis is ze een rustige en zelfstandige hond maar 'toch is ze ook gezellig en altijd in voor een knuffel'. De reden dat het lastig is om een baasje te vinden, is omdat ze buitenshuis uitvalt naar alles wat voorbij komt.

"Als je met haar wandelt dan valt ze uit naar vrachtwagens en fietsers", vertelt Lidwina. "En andere dieren kan ze niet goed mee overweg - dus we zoeken een plekkie alleen voor haar." Willi en Lidwina zoeken een plek op een erf, waar Alma geen andere dieren om zich heen heeft.