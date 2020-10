Ruim 4000 handtekeningen overhandigd tegen plannen zonne-eilanden

Geen opheffing

Het actiecomité heeft nu dan wel de handtekeningen overhandigd, maar daar houdt het voor hen niet mee op. In december wordt er gepraat over de plannen van Rijkswaterstaat en wil het comité de handtekeningen aan die partij overhandigen. Daarnaast blijven ze alles goed in de gaten houden, want zo zegt de Dorpsraad op Facebook: "Immers plannen kunnen te allen tijde gewijzigd worden."