Mogelijk sancties voor Bergense camping waar 'illegaal bruiloftsfeest' was

Campingbaas Pieter Wonder is heel boos: "Ik vind dit heel erg. Ik heb de wet niet overtreden, het was geen illegaal feest", reageert hij tegen NH Nieuws.

Op welke sancties mogelijk nu kunnen worden opgelegd aan de campingeigenaar wil de gemeente niet vooruit lopen. "Er spelen meerdere dingen en die worden nu onderzocht. Pas als we alles op een rijtje hebben, kunnen we kijken naar de aard."

De eigenaar is zeer verontwaardigd dat de gemeente onderzoekt of hij bestraft wordt. "Wat er nu allemaal speelt begint een heel eigen leven te leiden. Overal staat dat er honderd mensen waren, terwijl dit helemaal niet zo was. Behalve iets te harde muziek heb ik geen regels overtreden", aldus Wonder.

Aantal feestgangers

Over het aantal feestgangers was inderdaad onduidelijkheid. De politie heeft namelijk tegen NH Nieuws gezegd dat er rond de honderd mensen aanwezig waren. Dit aantal hebben zij ook doorgegeven aan de gemeente. De gemeentelijke handhavers telden er echter 65 en dit aantal bevestigt de organisatie ook tegen NH Nieuws.

Waarom het waargenomen aantal zo verschilt, kan de politie niet zeggen. Ze verwijzen naar de gemeente. De gemeente kon daar ook geen reactie op geven. "Wij houden het aantal van 65 mensen aan in het onderzoek naar het feest", zegt de gemeente woordvoerder daarover.

Op de vraag waarom er die avond geen boetes zijn uitgedeeld of aanhoudingen zijn verricht en nu achteraf wel wordt gekeken naar sancties, kon de gemeente ook nog niet reageren. Wel staat in een statement dat 'bij een overtreding van regels de mensen eerst worden aangesproken. We houden gezamenlijk goed de vinger aan de pols'.