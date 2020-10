Directeur Zaantheater over uitblijven ontheffing bezoekersaantallen: “Even slikken”

ZAANDAM - De Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland verleent geen enkele instelling ontheffing op de nieuwe maatregelen rondom bezoekersaantallen, zo bleek gisteravond. De directeur van het Zaantheater Angelique Finkers is ontdaan: “We konden net weer opstarten, maar nu kunnen alle voorstellingen niet doorgaan. Dertig man in een zaal is gewoon te weinig.”