Ook Texel ziet af van traditionele Sinterklaasintocht, alternatief is een film

TEXEL - Ook de gebruikelijke Sinterklaasintocht in de haven van Oudeschild gaat dit jaar niet door als gevolg van het coronavirus, zo meldt onze mediapartner Texelse Courant . Als alternatief komt er een film waarin te zien is hoe Sinterklaas op Texel aankomt.

De Stichting Sint en Piet Texel is daarom bezig met een film die zaterdag 14 november - de dag van de intocht - op heel Texel wordt uitgezonden. Idee achter de film is dat iedereen op Texel op die manier thuis via televisie of beeldscherm de Sint kan zien aankomen op het eiland, ook als er tegen die tijd onverhoopt weer een nieuwe lockdown zou zijn.

Het houden van de reguliere intocht in de haven van Oudeschild is dit jaar een zeer lastig verhaal in combinatie met de coronamaatregelen. Grootste knelpunt is dat er maar weinig mensen bij de intocht aanwezig zouden kunnen zijn. Dat waren aanvankelijk maximaal 250 mensen en sinds de aanscherping van de coronamaatregelen deze week zouden er nog maar 40 mensen (inclusief kinderen) bij de intocht aanwezig mogen zijn.

"Met deze film hopen we zo dicht mogelijk bij de sfeer van een echte intocht te komen ook al is het dit jaar allemaal even anders dan anders"

"Dan is de Sinterklaasintocht in ieder geval voor iedereen toegankelijk en kunnen kinderen, ouders en grootouders zien dat de Sint ook op Texel voet aan wal zet. Op die manier hopen we zo dicht mogelijk bij de sfeer van een echte intocht te komen ook al is het dit jaar helaas allemaal even anders dan anders." De film wordt in ieder geval uitgezonden via de site van onze mediapartner de Texelse Courant en Texel Kijken en Luisteren.

De uitzending van de film van de Texelse Sinterklaasintocht is zaterdag 14 november gepland om 13.30 uur in de middag. Dat is na de landelijke intocht van de Sint die zaterdag 14 november om 12.00 uur door de NTR wordt uitgezonden.

Eerder werd al bekend dat de Sinterklaasintochten in Den Helder en Wieringen niet doorgaan.