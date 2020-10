Nicolette verloor haar dochter door drugsgebruik en geeft nu er nu voorlichting over

Op 23 juli 2016 werd Nicolette gebeld dat het niet goed ging met haar dochter. Omdat Daniëlle snel achteruit ging, werd ze naar de eerste hulp gebracht waar Nicolette na enkele uren aankwam. "Ik kwam de deuren door en ik hoorde geschreeuw, en werd meegenomen naar de ruimte waar dat geschreeuw vandaan kwam. Het bleek van mijn Daniëlle af te komen."

Artsen vermoedden dat Daniëlle drugs had gebruikt, maar Nicolette ontkende dit stellig, omdat ze haar dochter er niet voor aan zag. Maar toen Daniëlle van de eerste hulp naar de Intensive Care werd verplaatst, werd duidelijk dat ze amfetamine en mdma in haar bloed had; stoffen die te vinden zijn in speed en xtc.

Levertransplantatie

Daniëlle ging erg snel achteruit. Om haar koorts van 42.7 graden te verlagen, werd ze in ijsbaden gelegd. Na een dag werd de conclusie getrokken dat haar lever aan het falen was. Ze werd aangemeld voor een transplantatie, maar tijdens de operatie die haar leven had moeten redden, werd duidelijk dat de binnenkant van haar lichaam niet meer levensvatbaar was en dat er halsoverkop afscheid genomen moest worden.

Enkele weken na de dood van Daniëlle richtte Nicolette de stichting Team Daniëlle op. Hiermee wil ze jongeren en hun ouders informeren over de gevolgen van drugsgebruik. "Ik zeg altijd: als je drugs wil gebruiken, moet je het zelf weten. Maar weet je wel wat je doet? En hoe je het doet? Drugs is er, drugs zal er altijd blijven, maar weet in ieder geval wat je doet."