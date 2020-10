'Halsema maakte zich dag voor protest op Dam al zorgen over drukte'

AMSTERDAM - Burgemeester Halsema is opnieuw in opspraak gekomen nadat De Telegraaf en Shownieuws stukken hebben gepubliceerd waaruit blijkt dat ze zich de dag voor het protest op de Dam al zorgen maakte over drukte. Eerder zei ze erdoor overvallen te zijn.

"Ik maak me wel drukte over de combinatie morgen van een geëmotioneerde zwarte bevolking (en meer dan we nu verwachten) en uitgaanspubliek met een kort lontje", appte Halsema volgens Shownieuws naar de directeur Openbare Orde en Veiligheid van de gemeente Amsterdam.

Op 1 juni 2020 kwamen er duizenden mensen bij elkaar op de Dam om te protesteren na de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd, die door politiegeweld om het leven werd gebracht.

Appgesprek

Daags na de demonstratie werd al bekend dat Halsema contact had gehad Grapperhaus over de hoeveelheid mensen bij het protest. De burgemeester gaf toen in een openbaar gemaakt Whatsappgesprek aan dat ze zich in de kou gezet voelde door Grapperhaus, die tegen Halsema had aangegeven dat hij het ermee eens was om niet in te grijpen maar later in de pers een ander geluid liet horen.

Halsema zei eerder dat ze enkele honderden mensen bij het protest had verwacht, maar uit de gesprekken in handen van Shownieuws blijkt dus dat ze zich al voor het protest zorgen maakte om een veel grotere opkomst.

'OM was niet betrokken'

Volgens De Telegraaf blijkt uit vrijgegeven stukken ook dat het Openbaar Ministerie in Amsterdam zegt dat ze niet betrokken waren bij de keuze om tijdens het protest niet op te treden. Eerder werd dat wel gecommuniceerd.

Het OM zei toen dat de driehoek, bestaande uit de burgemeester, de hoofdcommissaris en de officier van justitie, op de dag van het protest en de dag erna regelmatig contact met elkaar hadden gehad, volgens De Telegraaf. Volgens de krant willen raadsleden van de oppositie opnieuw in debat met Halsema.