Auto raakt van weg en crasht in Bussumse tuin

BUSSUM - Een automobilist heeft vannacht voor een flinke ravage gezorgd door met hoge snelheid een tuin in te rijden aan de Zwarteweg in Bussum. De bestuurder en twee inzittenden bleven wonderwel ongedeerd, maar zijn wel voor controle meegenomen naar het ziekenhuis. Dat bevestigt de politie aan NH Nieuws.

De bewoners werden wakker van de harde knal. "Wij dachten in de eerste instantie dat er een boom het huis was gevallen, of dat er iets was ingestort", vertelden ze na afloop.

Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, wordt nog door de politie onderzocht. Vast staat dat de auto uit de richting van Naarden kwam en van de wegraakte. De auto reed over een laag muurtje, door de schutting en kwam uiteindelijk tot stilstand op een tafel en stoelen midden in de tuin.

Grote ravage

De schade is flink: de schutting is kapot en overal liggen brokstukken. De auto raakte total loss.

De drie inzittenden van de auto zijn twintigers, twee uit Bussum en een uit het Gelderse Nunspeet. De politie praat nog met ze over wat er precies is gebeurd.