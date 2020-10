Geen grotere bezoekersaantallen voor zalen in Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Burgemeester Jan Hamming laat in een persbericht weten dat het geen makkelijke beslissing was: "We begrijpen heel goed dat dit een klap is voor onze culturele instellingen die de afgelopen maanden zo hun best hebben gedaan hun programmering en zaalindeling coronaproof te maken. Maar op dit moment zien wij als Veiligheidsregio, met het oog op de

volksgezondheid én de continuïteit van de zorgverlening, geen andere mogelijkheid dan de maatregelen te handhaven en dus geen uitzonderingen te maken."

Snel stijgende regio

De Veiligheidsregio laat weten iedere aanvraag goed bekeken te hebben, maar toch tot deze conclusie te zijn gekomen. "Als Zaanstreek-Waterland zijn wij qua besmettingen helaas één van de snelst stijgende regio’s. Hoe serieuzer we de huidige maatregelen nemen, hoe sneller we grip krijgen op de besmettingscijfers en hoe eerder we ook wél weer naar een theater of concert kunnen. Indien het aantal besmettingen daalt, is het misschien mogelijk om na te gaan welke ontheffingen haalbaar zijn."

Eerder vandaag werd bekend dat in andere Veiligheidsregio's wel ontheffingen zijn verleend.