KLM bereikt akkoord met alle vakbonden voor herstructureringsplan

KLM heeft de handtekeningen van alle vakbonden weten te krijgen voor het herstructureringsplan dat minister Hoekstra van Financiën vandaag van de maatschappij verwachten. Tot vanavond bleef het onzeker of pilotenvakbond VNV akkoord zou gaan met de reorganisatie. KLM meldt overeenstemming op hoofdlijnen te hebben bereikt met alle vakbonden van het grond-, cockpit- en cabinepersoneel.

Het herstructureringsplan dat nu bij Hoekstra ter beoordeling ligt is een voorwaarde om KLM een lening te geven van 3,4 miljard euro.

KLM wordt een kleinere luchtvaartmaatschappij. Naast het afscheid van duizenden werknemers, zal de vloot ook kleiner worden. Eind deze maand is het afgelopen met de Boeing 747-vloot. Ook een deel van de Airbus A330- en Boeing 737-vloot zal eraan moeten geloven.

Voor de overgebleven KLM'ers geldt dat zij dat hoe dan ook gaan merken op het salarisstrookje. "Een van de voorwaarden voor de financiering is dat KLM-medewerkers een bijdrage leveren aan de herstructurering van KLM door in te leveren op arbeidsvoorwaarden door middel van een inkomensafhankelijke arbeidsvoorwaardelijke reductie van tot 20 procent", meldt KLM. Voor de laagste inkomens geldt dat zij moeten inleveren op extraatjes zoals vakantiegeld en bij hoogste inkomens gaat het om de genoemde 20 procent.

Er zullen zo'n 1.000 KLM-medewerkers gedwongen worden ontslagen. Om welke arbeidsplaatsen het gaat, moet nog worden bepaald. 2.000 KLM'ers vertrekken vrijwillig en 1.500 personeelsleden hebben te horen gekregen dat hun contract niet wordt verlengd. Eerder was sprake van 5.000 minder arbeidsplaatsen.

'Pilotenpet KLM terug in ruil voor akkoord met vakbond'

