Ajax-trainer Ten Hag en keeper Onana reageren op lastige loting Champions League

"Je hebt het nooit in de hand, maar het had makkelijker gekund. Het wordt heel zwaar. Maar aan de andere kant is het ook uitdagend. We kijken uit naar deze sterke tegenstanders", begint Ten Hag de persconferentie.

Liverpool is het meest aansprekende team uit de poule van de Amsterdammers. Ten Hag kijkt uit naar de confrontatie met de Engelsen. "Een topteam, met topspelers. Dit is een affiche dat je altijd wil spelen. Schitterend om te beleven."

Leeg stadion

De beleving zal dit keer echter wel anders zijn in een Anfield zonder supporters, waar normaal gesproken het befaamde clublied 'You'll Never Walk Alone' wordt gezongen voor de wedstrijd. "Voor ons als spelers en staf is het vervelend maar ik vind het met name vervelend voor de fans. Liverpool - Ajax, Ajax - Liverpool, ja dat is natuurlijk wel historie", aldus Ten Hag.

Sergiño Dest

De Amsterdammers presenteerden eerder vandaag de nieuwe rechtsback Sean Klaiber. Hij komt over van FC Utrecht. In Spanje werd op datzelfde moment Sergiño Dest gespresenteerd bij FC Barcelona. Ten Hag had de rechtsback graag in Amsterdam gehouden.

"Ik wilde hem per se behouden. Met zeven volwaardige verdedigers was de laatste linie in balans, maar helaas is het niet gelukt. Dan is het denk ik logisch dat je vervolgens bij Sean Klaiber uitkomt. Een optelsom", legt Ten Hag uit.