Lege scootmobiel gevonden aan waterkant Geestmerambacht, bestuurder levend op de kant

NOORD-SCHARWOUDE - Er is een zoekactie gehouden in de recreatieplas Geestmerambacht nadat er een lege scootmobiel aangetroffen is op het aan de waterkant. De bestuurder is levend uit het water gehaald door de brandweer.

Een woordvoerder van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord laat weten dat er op dit moment uitgebreid is gezocht in de het water. Er is een vrouw, bij kennis, uit het water gehaald en overgebracht naar het ziekenhuis in Alkmaar.

Een getuige liet eerder aan NH Nieuws weten dat er op 50 meter van de kant iemand gezien zou zijn en dat er veel hulpdiensten zijn: "Er zijn twee duikteams ter plaatse en er hangt een politieheli boven de plas."

Wat er precies is gebeurd is volgens de woordvoerder nog erg onduidelijk. "Afhankelijk van de verklaring van de vrouw zal de politie beslissen of er een onderzoek wordt gedaan."