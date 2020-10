Handbalsters Oranje nipt onderuit in Duitsland

Met Tess Wester uit Heerhugowaard onder de lat en de Volendamse Debbie Bont op de rechterhoek begon Oranje sober aan de wedstrijd. Pas nadat Mayonnade bij een 12-6 achterstand zijn tweede time-out inzette en wat wissels doorvoerde in zijn ploeg, begon het wat te lopen. Onder meer door drie treffers van de Heerhugowaardse Bo van Wetering werd de achterstand verkleind tot 16-15 bij rust.

De rust leek niet in het voordeel van de Nederlandse ploeg te werken, want na de pauze liep Duitsland opnieuw snel uit naar 23-18. Onder meer door treffers van Bont, Van Wetering en Jessy Kramer uit Zijdewind lukte het om de marge te verkleinen tot een punt, maar in de laatste minuut zorgden de Duitsers met de 27-25 toch voor de officiële knock-out.

Voorbereiding

Zaterdag treffen beide teams elkaar om 16.45 uur opnieuw. De wedstrijden worden gebruikt als voorbereiding op het EK, dat in december op de agenda staat.