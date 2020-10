Historische dijkmagazijnen kunnen droomplek zijn voor ondernemers met plannen

Het waterschap roept ondernemers daarom op om met een mooi plan te komen voor één of misschien wel alle drie de dijkmagazijnen. De meest noordelijke staat bij 'Het gat in de Dijk'. "Het zijn echt herinneringen aan de drooglegging van de Wieringermeer en de strijd tegen het water", vertelt adviseur watererfgoed Ingrid Oud van HHNK. "Dus daarom is het belangrijk dat ze behouden blijven, daarom zoeken we een oplossing om ze duurzaam in stand te houden."

"Leegstand is achteruitgang. En het zijn zulke mooie plekken met zulke mooie objecten", legt hoogheemraad Klazien Hartog van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) uit. "En dan is het natuurlijk heel mooi als je kunt zeggen: 'Wij gebruiken het niet meer, maar wie kan het wel gebruiken, wie kan er wel iets moois mee?'"

Na de drooglegging van de Wieringermeer in 1930 werd het houten magazijn vooral gebruikt voor opslag maar ook als schuilplaats, zegt Ingrid Oud over de locatie bij het Dijkgatsbos: "Als het stevig stormde en regende, konden ze hier even hun handen warmen. Er was ook een kachel. Verder werd het gebruikt als opslag voor bijvoorbeeld zakken zand en zeilen." Het magazijn bij Scharwoude is nog ouder. Die werd al gebouwt in 1923.

Omdat het om erfgoed gaat én omdat ze op de dijk staan, zijn er wel voorwaarden. "De gebouwen hebben een monumentale status en dat moeten ze behouden, maar we gaan wel kijken wat er wél kan. Kijk: iets van een moderne schuifpui, dat zal niet gaan, maar er zullen gerust elementen zijn die wel kunnen. Daar moet je gewoon over in gesprek", zegt hoogheemraad Hartog daar over.

Origineel

Op de zolder staan nog altijd de houten rekken waar de materialen in werden gelegd. Aan één kant ligt nog een ladder. "De spullen werden hier opgeslagen. Hier zijn twee deurtjes. Daarvoor staan rollers waarover ze het materiaal naar buiten of weer naar binnen konden schuiven. Dat is nog helemaal origineel. Echt spectaculair", vertelt Ingrid Oud.

"Als ik hier zo loop, denk ik meteen aan een fotoexpositie of misschien een stiltecentrum want je hoort hier, vanachter de dijk, prachtig de natuur", droomt Klazien Hartog voor zich uit. "Maar misschien is er wel een houtbewerker die hier zijn materiaal wil opslaan. We zijn in ieder geval heel erg benieuwd en roepen mensen op om mee te denken. Want we willen ze niet leeg laten staan. Daar knapt geen gebouw van op."