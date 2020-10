Ziekenhuizen verplichten mondkapjes voor bezoekers en patiënten, ook bezoektijden aangepast

NOORD-HOLLAND - Veel ziekenhuizen in de provincie stellen het dragen van een mondkapje verplicht voor zowel bezoekers als patiënten die niet opgenomen zijn. Hiermee volgen zijn het landelijke advies om in binnenruimtes mondkapjes te dragen.

Het Dijklander Ziekenhuis, de Noordwest Ziekenhuisgroep, het Amstelveense Amstelland Ziekenhuis en het Amsterdamse UMC, OLVG en BovenIJ ziekenhuis verplichten mondkapjes voor bezoekers en patiënten die niet in het ziekenhuis liggen. Dat valt te lezen op de websites van de ziekenhuizen. De maatregel geldt in de ziekenhuizen voor kinderen vanaf 13 jaar.

De Noordwest Ziekenhuisgroep laat weten dat bezoekers zelf een mondkapje moeten meenemen, bezoekers of patiënten zonder mondkapje kunnen er eentje krijgen bij de ingang. Ook bij het BovenIJ ziekenhuis, het OLVG, en bij de locaties van het Dijklander ziekenhuis kunnen bezoekers zonder mondkapje er van één worden voorzien.

Bezoek

Bezoekers en patiënten worden in de meeste ziekenhuizen gevraagd alleen langs te komen. Bij de Noordwest Ziekenhuisgroep zijn de bezoektijden aangepast, op doordeweekse dagen is er alleen 's avond bezoekuur, dat geldt ook voor de meeste afdelingen in het Amstelland Ziekenhuis.

Het is op dit moment niet bekend of het Zaans Medisch Centrum, het Spaarne Gasthuis en de Tergooi Ziekenhuizen ook een mondkapjesplicht in gaan voeren voor bezoekers.