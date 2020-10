Vijf theaters in veiligheidsregio Noord-Holland Noord mogen meer bezoekers ontvangen

Het gaat om TAQA Theater De Vest in Alkmaar, theater De Kampanje in Den Helder, Schouwburg Het Park in Hoorn, Cool kunst en cultuur in Heerhugowaard en theater De Beun in Heiloo. De veiligheidsregio maakt voor deze theaters een uitzondering omdat ze een regionale functie hebben. Daarnaast kunnen ze meer dan 300 mensen in een zaal kwijt en hebben ze een breed cultureel aanbod.

Verlichting

De voorzitter van de veiligheidsregio beseft dat andere instellingen teleurgesteld kunnen zijn en dat het voor de theaters die wel de ontheffing krijgen het slechts een verlichting is. Maar volgens de veiligheidsregio staat voorop dat verspreiding van het coronavirus moet worden tegengegaan en dat daar ingrijpende maatregelen voor gelden.

De theaters met de toestemming voor meer publiek, moeten wel blijven voldoen aan de regels die in de noodverordening staan en de al bestaande RIVM-richtlijnen. De toestemming is voor nu van kracht tot 19 oktober.