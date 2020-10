Kennemer Lyceum heeft mondkapjes al verplicht: "Een dringend advies werkt niet"

OVERVEEN - Voor middelbare scholen komt een 'dringend advies' voor leerlingen en docenten om een mondkapje te dragen. Op het Kennemer Lyceum in Overveen weten ze al hoe ze ermee om moeten gaan. De middelbare school voerde een mondkapjesplicht in aan het begin van het schooljaar.

"Wij zijn meteen na de zomervakantie de discussie begonnen", zegt rector Peter de Zoete van het Kennemer Lyceum. Uiteindelijk is besloten de mondkapjes te verplichten. Daarin nam de school in Overloon het voortouw. "Wij vonden het ingewikkelde uitleg van de ministers. Mensen moesten wel een mondkapje in het openbaar vervoer dragen, terwijl je hier bij ons in de gangen onmogelijk anderhalve meter afstand kan houden. Vanuit die veiligheidsvraag van medewerkers hebben we besloten het in te voeren."

Vandaag kwam de VO-raad, de koepel van middelbare scholen, bijeen en deed het advies. Het ministerie van onderwijs zal hier niet tegen in bezwaar gaan. Minister Slob zal de plannen binnen het kabinet bespreken. De mondkapjes op de scholen is een van de maatregelen waar de verspreiding van het coronavirus tegen zal worden gegaan.

Premier Mark Rutte maakte gisteren bekend dat er een al een 'dringend advies' gaat komen voor mondkapjes in publieke binnenruimtes. Of zoals Rutte het zelf zei: ’overal waar je de hemel niet ziet’. Toen noemde hij het nog niet nodig om mondkapjes ook aan te raden in het onderwijs.

"Naarmate de weken vorderden zijn we strenger geworden. Het is gemeengoed geworden"

Het is een ingewikkeld vraagstuk voor het Kennemer Lyceum. Juridisch kan de school het niet verplichten. "Dus hebben we het als schoolregel ingesteld."

In het begin was het voor de leerlingen dan ook behoorlijk wennen en moesten ze er steeds op gewezen worden. "Naarmate de weken vorderden zijn we strenger geworden. Het is gemeen goed geworden. Ik ben tevreden over hoe het gegaan is."

De Zoete is dan ook blij dat de komende tijd de mondkapjes in scholen geadviseerd worden. "Ik denk dat ze nu heel verstandig hebben gehandeld. Voor de scholen die nu het traject in moeten, is het misschien wat makkelijker, omdat het vanuit de overheid verkondigd is. Toen wij het gingen doen, was het wel een klus. Net als bij ons zal het de eerste weken best ingewikkeld zijn. Ik ben heel blij voor mijn medewerkers dat we het zo gaan doen. "

'Winterjassen in de klas'

Een ander probleem dat om de hoek komt kijken bij de scholen is de ventilatie. Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat slechts 38 procent van de onderzochte ventilatiesystemen van middelbaren scholen voldoet. De ventilatie in het Kennemer Lyceum is ook uitvoerig getest en volgens rector De Zoete voldoet deze. Toch neemt dat niet weg dat de leerlingen een 'ingewikkelde' winter tegemoet gaan.