College Haarlem diep door stof na rel rond stadsdichter: 'Alleen maar slachtoffers'

HAARLEM - De Haarlemse wethouder Marie-Thérèse Meijs (GroenLinks) moet haar wonden likken na een extra raadsvergadering donderdagavond over de rel rond de weggestuurde stadsdichter. Een motie van haar eigen partij, en de andere coalitiepartijen, is aangenomen met een meerderheid in de gemeenteraad. De politiek zegt daarmee het handelen van de wethouder te betreuren rond de benoeming van rapper Insayno, die twee dagen stadsdichter was.

Wat een groot deel van oppositie betreft,ging dit nog lang niet ver genoeg. Deze partijen gaven in een verklaring aan het 'laf' te vinden dat de coalitie niet verder ging. Er lagen nog twee zwaardere moties op tafel, maar die haalden het niet.

Wethouder Meijs en burgemeester Jos Wienen gingen donderdagavond diep door het stof over de hoe de benoeming van de stadsdichter vorige week verliep. Na voordracht van een onafhankelijke benoemingscommissie besloot het college van B & W een stadsdichter 'met een rafelrandje' aan te nemen. Deze Darryl Danchelo Osenga, artiestennaam Insayno, was namelijk eerder veroordeeld voor opruiing bij rellen in Den Haag en maakte in een raptekst een kwetsende vergelijking tussen de Holocaust en het slavernijverleden.

Gewelddadige tweets

Toen de beoogde stadsdichter excuses aan de twee had aangeboden, was voor Meijs en Wienen de kous af. De gemeenteraad verwijt het de twee dat ze toen niet verder onderzoek hebben gedaan naar de stadsdichter. Binnen twee dagen na de benoeming bleek dat bij zoeken op Osenga op internet een berg aan kwetsende en gewelddadige tweets opdoken. Omdat Insayno tegenover NH Nieuws openlijk op de vlakte bleef met zijn excuses over zijn verleden, en vanwege de stroom kwetsende berichten die opdoken, trokken Meijs en Wienen de benoeming vrijdagmiddag terug.

Meijs trok donderdagavond het boetekleed aan: "Ik betreur het en heb er spijt van dat we geen diepgravend onderzoek hebben gedaan. Er zijn in deze zaak alleen maar slachtoffers." Burgemeester Jos Wienen noemt het 'achteraf een ongelukkige keuze' dat er geen uitgebreid onderzoek naar Osenga is gedaan. Beide gaven ook toe dat ze in het gesprek met de stadsdichter niet hebben gevraagd of er meer zaken waren uit zijn verleden waarover ze moesten spreken. Meijs: "Het rafelrandje was achteraf groter dan dat ik toen in zag. We hadden moeten doorpakken."

Voor de bus gooien

Volgens het grootste deel van de gemeenteraad hebben Meijs en Wienen met de benoeming van de omstreden stadsdichter de reputatie van de stad Haarlem beschadigd. Bovendien verwijten sommige raadsleden de collegeleden ook dat ze rapper Insayno 'voor de bus hebben gegooid' door hem niet beter te beschermen. Daar is Wienen het niet mee eens. Hij gaf aan dat hij aan nazorg doet door contact te blijven onderhouden met de man die twee dagen stadsdichter was.