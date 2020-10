Steunmaatregelen van het Rijk tijdens crisis zorgen voor duidelijke impact in Hoorn

In opdracht van de gemeente Hoorn stelde onderzoeksbureau I&O Research de COVID-19 impactmonitor Economie op. Deze week werd de eerste rapportage opgeleverd. De bedoeling is dat er iedere drie maanden een actueel beeld volgt van de impact van de coronamaatregelen op de Hoornse economie, arbeidsmarkt, het inkomen en het onderwijs.

"Hoewel de ergste schade voor Hoorn tot nu toe gedempt lijkt door de steunmaatregelen vanuit het Rijk, voelen we natuurlijk allemaal aan dat dit geen garanties geeft voor de komende periode", aldus wethouder Arthur Helling.

"Deze impactmonitor zorgt voor een vinger aan de pols, zodat we als gemeente geen mogelijkheid onbenut laten om de stad, inwoners, ondernemers, instellingen en verenigingen waar mogelijk te helpen."

Sectoren hard geraakt

Uit de eerste rapportage blijkt een duidelijke impact van de coronamaatregelen op de onderzochte gebieden. Toch is de conclusie dat de steunmaatregelen vanuit de Rijksoverheid tot nu toe de ergste gevolgen van het coronavirus voor Hoorn hebben kunnen opvangen. Dat betekent uiteraard niet dat ondernemers, instellingen en inwoners niet getroffen worden door de coronamaatregelen.

Vooral ondernemers en werknemers in de horeca, cultuur, sport en recreatie en zakelijke diensten werden hard geraakt, sectoren die in Hoorn relatief kleiner zijn dan het landelijk gemiddelde. Zij hadden in het tweede kwartaal van dit jaar flink minder omzet.

Meer uitkeringen en minder vacatures

Ook het aantal werkzoekenden en inwoners met een WW-uitkering steeg kort nadat de coronacrisis begon. Inmiddels lijkt dit aantal wel stabiel. Tegelijkertijd daalde het aantal vacatures in de regio Noord-Holland Noord van ruim 7.000 naar 6.100. In de ICT, techniek en zorg is ondanks de afname van vacatures sprake van een krappe arbeidsmarkt. Ook de logistieksector, waar het aantal vacatures niet afnam, is sprake van krapte.

Het aantal inwoners dat gebruik maakte van inkomensondersteuning is sinds de coronacrisis toegenomen. Inmiddels maken 1.485 inwoners hier gebruik van. Ook meldden meer gezinnen zich aan bij de voedselbank. Dit aantal steeg van 69 naar 82 gezinnen.