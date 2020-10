Sport Jesper Karlsson eindelijk aangesloten bij AZ

WIJDEWORMER - Het heeft even geduurd, maar eindelijk is de nieuwe AZ aanwinst Jesper Karlsson op het trainingsveld van de Alkmaarders te bewonderen. De Zweed tekende drie weken geleden al zijn contract bij AZ, maar is nu pas definitief onderdeel van de club.

Ondanks dat het natuurlijk een flinke overstap is voor de pas 22-jarige aanvaller, geniet hij er wel met volle teugen van. "Dit is de eerste keer dat ik voor een buitenlandse club speel. Alles is nieuw en leuk. Ik hou ervan om te voetballen, helemaal met topspelers zoals hier. " Bij AZ treft Karlsson met Jonas Svensson, Fredrik Midtsjø, Hakon Evjen en Albert Gudmundsson behoorlijk wat mede-Scandinaviërs. "Het is fijn, want ik kan met de jongens uit Noorwegen Zweeds praten. Ze helpen me met vertalen wat de trainer zegt, want dan wordt er Nederlands gesproken. Daar begrijp ik niet zo veel van, dus daar helpen ze me mee."

Quote "Omdat ze verloren moest ik nog twee weken langer in Zweden blijven. Dat was moeilijk want in mijn hoofd was ik al in Nederland." az-speler jesper karlsson

Onderdeel van de overgang was een flexibele transferdatum, die afhing van de wedstrijd tussen Dinamo Kiev en AZ. " Als AZ van Kiev had gewonnen dan was ik eerder hierheen gekomen. Maar omdat ze verloren moest ik nog twee weken langer in Zweden blijven. Dat was moeilijk want in mijn hoofd was ik al in Nederland."