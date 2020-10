Drie tieners aangehouden voor steekpartij station Purmerend Overwhere

Bij het Purmerendse station ontstond dinsdagmiddag een grote vechtpartij met een groep van ongeveer 20 personen. Een 21-jarige vrouw uit Zaandam raakte gewond nadat zij werd gestoken met een scherp voorwerp.

Toen agenten bij de locatie aankwamen, waren de meeste betrokkenen al gevlucht. De politie heeft in de omgeving gezocht naar de verdachten en hield kort na de vechtpartij een 15-jarig meisje uit Purmerend aan voor openlijke geweldpleging.

Even later werd ook een 16-jarig meisje uit Edam aangehouden. Gisteren werd nog een derde verdachte, een 15-jarige jongen uit Purmerend, aangehouden. De eerste twee verdachten zitten nog vast. De 15-jarige jongen is inmiddels weer vrijgelaten, maar blijft verdachte in deze zaak. De recherche doet verder onderzoek.