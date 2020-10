Wel meer bezoek toegestaan in schouwburg Hoofddorp maar niet in die van Amstelveen

Volgens de veiligheidsregio is de De Meerse van 'groot regionaal belang' en speelt het 'een vitale rol voor de culturele infrastructuur'. Maximaal 250 bezoekers mogen nu tegelijkertijd een voorstelling in De Meerse bezoeken. De ontheffing duurt in ieder geval tot 19 oktober en geldt ook voor vijf andere culturele instellingen in Kennemerland.

Boos

Het kabinet besloot eerder deze week het aantal bezoekers in publieke gebouwen flink terug te schroeven vanwege de forse stijging van het aantal coronabesmettingen. Dat zorgde voor felle protesten van culturele instellingen.

Burgemeester Halsema van Amsterdam verleende vervolgens als voorzitter van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland wel ontheffing aan culturele instellingen in de hoofdstad maar niet aan instellingen in de regio.

En daar is cultuurwethouder Herbert Raat van Amstelveen boos over. Hij vraagt zich af waarom binnen de veiligheidsregio alleen Amsterdamse instellingen ontheffing krijgen. Tegenover Amstelveenz laat hij weten 'gelijke monniken, gelijke kappen' te eisen.

"Kunst en Cultuur bestaat niet alleen in Amsterdam, maar ook in Amstelveen en bijvoorbeeld Aalsmeer." Raat ziet graag een uitzondering voor bijvoorbeeld de schouwburg Amstelveen en Poppodium P60.