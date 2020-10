Kunst met een enorme K strijkt neer op het Hembrugterrein

"We hebben nu vier aparte ruimtes waar dertig mensen aanwezig mogen zijn in plaats van 2500 mensen die normaal in het weekend langskomen", zegt organisator Anne van der Zwaag. Ondanks dat de toegestane gasten gehalveerd zijn in de hallen van het Hembrugterrein is de organisator ontzettend blij dat de tentoonstelling toch is goedgekeurd door de burgemeester van Zaandam.

Het oud defensieterrein en zijn enorme fabriekshallen zijn volgens van der Zwaag bij uitstek geschikt voor de grote kunstwerken die tijdens BIG ART te zien zijn. De expositie laat kunstwerken zien van kunstenaars uit heel Nederland maar ook van dichter bij huis.

Zoals het zandsculptuur van Frederik Molenschot die op het Hembrugterrein woont en werkt. "Het is een beetje een thuis wedstrijd", laat hij weten aan NH Nieuws. Zijn werk bestaat uit 350 unieke uit zand geprinte tegels die de trek van de mens naar de stad en het land weergeven. "Je kan het zo groot maken als je wilt", vertelt hij over zijn kunstwerk.