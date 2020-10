Arne Slot: "Hoop dat Ron Vlaar later deze week kan aansluiten"

Daarnaast zijn er ook een flink aantal afwezigen vanwege blessures. "Oussama Idrissi verwachten we zeker nog niet terug bij de groep en Jordy Clasie ook niet. Van Ron Vlaar hoop ik dat hij later deze week kan aansluiten. En dan zullen we moeten zien of dat voldoende is om er tijdens de wedstrijd bij te zijn."

AZ speelde in de eerste twee eredivisieduels van dit seizoen gelijk. Dat was met name vorige week, uit tegen Fortuna, onnodig. In dat duel kwamen de Limburgers diep in de blessuretijd terug tot 3-3, nadat AZ eerder met 1-3 voor stond. Slot heeft lessen uit dat duel getrokken.

"Wij moeten zorgen dat we daarvoor al naar 4-1 gaan, of dat we de situaties daarvoor en daarna beter verdedigen. Ik ben wel heel blij dat we drie goals hebben gemaakt en dat ons aanvalsspel er goed uit zag. Dus er zijn zeker een aantal aanknopingspunten voor de wedstrijd tegen Sparta", aldus Slot.