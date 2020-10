Den Helder wil af van fietswrakken bij stations en is opschoonactie begonnen

DEN HELDER - Voor de gemeente Den Helder zijn de bij treinstations en het TESO-terrein rondslingerende fietsen die overduidelijk al een tijd niet meer zijn gebruikt een doorn in het oog. Daarom is ze vandaag begonnen met een opschoonactie.

Fietsen waarvan duidelijk is dat ze een wrak zijn, krijgen een geel label opgeplakt. Een vermoedelijke weesfiets krijgt een groen label. Hiermee moet het straatbeeld worden vrijgemaakt van fietsen die de rekken bezet houden, in de weg staan of zelfs gevaarlijk staan geparkeerd. Wethouder Remco Duijnker gaf vanochtend het startschot voor de actie.

Bekijk hieronder de reportage die onze mediapartner Regio Noordkop maakte: