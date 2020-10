Vier keer acht jaar cel voor ontvoering en mishandeling in Beverwijk

BEVERWIJK - Vier mannen van 26, 27, 28 en 43 hebben van de rechtbank Noord-Holland celstraffen van acht jaar gekregen voor het ontvoeren van een man in Beverwijk. Naast de ontvoering zijn ze veroordeeld voor poging tot doodslag en het bezit van vuurwapens.

Het slachtoffer werd op 6 juli 2019 's avonds ontvoerd toen hij iets uit zijn auto wilde pakken. Hij werd door de vier mannen een wit bestelbusje in getrokken. Hierbij is op hem geschoten. Het slachtoffer liep een schampschot op.

In het busje werd hij vervolgens brutaal mishandeld. De politie zette op aanwijzing van omstanders een achtervolging in, en zag daarbij dat er verschillende voorwerpen uit het busje gegooid werden. Later bleken dat onder andere een kniptang, tie-wraps, drie vuurwapens en een geluidsdemper.

Vechten voor zijn leven

Tijdens de achtervolging is het slachtoffer verder mishandeld en opnieuw beschoten. In het verslag van de rechtbank staat dat hij heeft moeten vechten voor zijn leven. Hij is uiteindelijk ontsnapt door zich uit de bestelbus te laten vallen. De man heeft naast het schampschot blijvend letsel opgelopen.