Stadsschouwburg Velsen en Kennemer Theater mogen meer bezoekers ontvangen

De twee grootste theaters in de IJmond krijgen een ontheffing om ondanks de maatregelen toch meer dan 30 bezoekers te mogen ontvangen. Dat heeft de veiligheidsregio Kennemerland zojuist laten weten.

Deze week besloot het kabinet dat in gebouwen niet meer dan dertig mensen aanwezig mogen zijn. Voor het Kennemer Theater in Beverwijk en de Stadsschouwburg Velsen in IJmuiden wordt dit nu opgerekt naar 250 personen.

De ontheffing gaat per direct in en geldt in ieder geval tot 19 oktober. Volgens de veiligheidsregio zijn de theaters van groot regionaal belang en spelen zij een 'vitale rol voor de culturele infrastructuur'.

Haarlem en Amsterdam

De veiligheidsregio benadrukt dat in de theaters de eerdere maatregelen gewoon blijven gelden. Ook moet er van te voren een kaart- en zitplaats gereserveerd worden. Aan de deur worden geen kaarten verkocht.

Naast de theaters in Velsen hebben ook een aantal culturele instellingen in Haarlem en Hoofddorp een ontheffing gekregen. Eerder gebeurde dat ook al in Amsterdam.