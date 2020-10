Inzamelingsactie voor pechvogel Judith heeft resultaat: "Ben er stil van"

HOORN - De inzamelingsactie om de Purmerendse taartenbakker Judith Emmelkamp te ondersteunen heeft resultaat opgeleverd. Er is genoeg opgehaald om drie maanden huur te kunnen betalen van haar studio. "Ik ben er even stil van", zegt Judith als ze het nieuws hoort. "Fantastisch."

Nu Judith deze maanden even geen zorgen heeft om de huur van de studio, kan ze rustig beter worden en hoeft ze niet overhaast aan het werk te gaan. Het gaat inmiddels iets beter met haar, maar is nog altijd aan het revalideren in zorgcentrum Lindendael in Hoorn.

Sinds twee dagen heeft ze geen rolstoel meer nodig om te kunnen bewegen. Goed nieuws, maar het nadeel: “Spierpijn. Je wil het niet weten!”

Ze maakt zich boos - dat mag eigenlijk niet, slecht voor haar bloeddruk - om mensen die luchtig zijn over het virus of over de gevolgen daarvan. “Als ik dat lees op Facebook nodig ik ze uit om op bezoek te komen om te zien wat het coronavirus met je doet. Nou, ik heb nog niemand gezien.”

Doneren kan nog steeds, wie dat wil doen kan een mail sturen naar [email protected].