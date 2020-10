Verdachte in zaak van gevonden dode in water Haarlems recreatiegebied langer vast

HAARLEM - De 33-jarige Haarlemmer die is aangehouden in het onderzoek naar de dood van de 31-jarige Gregori Maduro blijft langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank Noord-Holland vandaag besloten.

De verdachte werd op 15 september met een eveneens 33-jarige man uit IJmuiden aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van Gregori Maduro, die destijds volgens de politie geen vaste woon- of verblijfplaats had.

De man uit IJmuiden is vrijgelaten, maar blijft nog wel verdachte in het onderzoek.

Misdrijf

Het lichaam van Maduro werd op dinsdag 7 april in Haarlem gevonden in het water van de Mooie Nel. Een voorbijganger trof de man aan bij de steigers van het paviljoen in recreatiegebied Schoteroog.

Vrij snel na de vondst werd bekend gemaakt dat het slachtoffer door een misdrijf om het leven was gekomen.