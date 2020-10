Drie jaar na verwoestende brand eerste paal de grond in voor basisschool Flosbeugel

ENKHUIZEN - Na bijna drie jaar is het zover: de eerste paal voor het nieuwe schoolgebouw van basisschool Het Driespan aan de Flosbeugel ging vanmorgen om 10 uur de grond in. Onder toeziend oog van veel blije leerkrachten en leerlingen. "Het is voor ons team en mijzelf echt een opluchting, het nieuwe pand gaat er nu echt van komen", zegt een verheugde Wilco Dam, directeur van de basisschool.

Op 14 oktober is het precies drie jaar geleden dat de basisschool door brand werd verwoest. Na een rumoerige tijd met huisvesting in noodlokalen - waar ook nog werd ingebroken, inzamelacties die werden opgetuigd en alle inspanningen om alles weer 'normaal' op de rit te krijgen - werden de bouwplannen goedgekeurd en is de nieuwe school nu in aantocht.

"Het gaat uiteraard nog wel even duren, maar dit geeft energie", aldus Dam. "Het is een enorme aanslag geweest op het uithoudingsvermogen van iedereen. Op het moment dat je erin zit, heb je dat niet goed door. Collega's hebben zich een jaar lang een slag in de rondte gewerkt om alles op de rit te krijgen, om nog maar te zwijgen over alles wat er toen verloren is gegaan. Toen we de boel eenmaal enigszins op de rit hadden, kwam ook de coronaperiode er nog bij. Ik heb veel bewondering voor de collega's dat zij dit hebben volgehouden."

Tijdcapsule

Volgende week zal er een officieel moment gehouden worden als start van de herbouw van de school. Dam: "Er wordt een bouwbord onthuld en alle kinderen hebben tekeningen gemaakt met wensen. Die gaan later als een tijdscapsule in de fundering de grond in.