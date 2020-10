Plannen voor grote transformatorstations in Haarlemmermeer en Amstelveen

HAARLEMMERMEER - Liander wil de komende jaren fors investeren in het elektriciteitsnet in de provincie. De netbeheerder heeft plannen voor ondermeer twee transformatorstations in Haarlemmermeer en één in Amstelveen.

Volgens de netbeheerder is de uitbreiding nodig omdat de druk op het elektriciteitsnet sterk toeneemt. "Particulieren verbruiken steeds meer stroom. Ze leggen ook steeds meer zonnepanelen op het dak en dat levert energie terug op. Dat moet ook weer verwerkt worden. Daarnaast zijn er in Haarlemmermeer en Amstelveen steeds meer datacentra die veel stroom verbruiken."

In Haarlemmermeer moeten de beide stations komen in het gebied tussen het brugrestaurant aan de A4 en luchthaven Schiphol, bij Liander bekend als de A4-zone. Voor Amstelveen is het plan om het nieuwe transformatorstation een paar kilometer ten zuidwesten van het bestaande elektriciteitsverdeelstation te bouwen.

Verzet

Liander had al eerder plannen voor de bouw van een transformatorstation aan de rand van Rijsenhout. Dat viel niet bij iedereen goed. Na fel verzet van dorpsbewoners besloot de gemeente de beoogde locaties dicht bij de bebouwde kom te schrappen. Volgens Liander is dat één van de redenen dat het zo lang heeft geduurd voordat er een andere locatie is gevonden in Haarlemmermeer.

Als alles meezit voor Liander, en er geen nieuwe kink in de kabel komt, dan zijn de transformatorstations in Haarlemmermeer eind 2024/begin 2025 in bedrijf. Voor Amstelveen is dat eind 2025.