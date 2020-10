KWF Kankerbestrijding trots op actie Hilversumse kantinejuf: "Een heel mooi gebaar"

De Hilversumse kantinejuf heeft sinds vorige week een 'vloekenpot' op haar balie staan. Ze was het zo zat dat ze steeds leerlingen hoorde schelden met kanker. "Ik wil het gewoon niet meer hebben", vertelde ze gisteren aan NH Nieuws.

De actie van Simone gaat ondertussen als een lopend vuurtje, merkt ook KWF Kankerbestrijding. "We vinden het echt een heel mooi gebaar", vertelt KWF-woordvoerder Mischa Stubenitsky op in De Peiling op NH Radio. "Wat ons betreft zouden meer kantinejuffen dit moeten doen. We weten allemaal dat schelden met mensen kan kwetsen, maar mensen ook enorm stoort. Het is voor ons ook echt een thema en deze actie maakt het zichtbaar. Daar zijn we heel blij mee."

Veel meer scholen

De 'vloekenpot' van Simone zal snel ook op andere scholen staan. De actie kreeg gisteren zoveel bekendheid dat andere scholen Simone hebben gebeld of ze ook zo'n actie konden gaan houden. Simone heeft de scholen ondertussen allemaal op de hoogte gebracht van hoe haar actie werkt en wat ze zouden kunnen doen. Ze hoopt nog meer scholen hetzelfde gaan doen.

Het potje zal ongetwijfeld ook komen te staan op de school van de 10-jarige Jaimy uit Huizen. De jonge scholier belde gisteren zelf met de radio om te vertellen hoe vervelend hij schelden met kanker vindt. "Mijn oma heeft het gehad en dat was echt heel erg. Mensen weten niet waar ze het over hebben als ze schelden met kanker. Het doet echt heel pijn", vertelt hij. "Ik hoop dat er op veel meer scholen zo'n pot komt te staan, zodat minder mensen met kanker schelden en omdat er dan geld opgehaald wordt om kanker te bestrijden. Ik zou het bijna vaker zelf gaan zeggen, zodat er veel geld binnenkomt."