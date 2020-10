Stijgende vraag naar thuiskoks in coronatijd: ''We roepen extra mensen op''

Dorien Lebon kwam door corona tijdelijk zonder werk te zitten. Zij zocht een bezigheid en meldde zich aan als vrijwillige kok via Thuisgekookt. "Ik heb een passie voor koken. Thuis hoeft dat niet zo uitgebreid voor twee. Maar nu kan ik lekker los gaan'', zegt Dorien. Zij kookt 4 dagen per week voor voornamelijk alleenstaande oudere buren. De buren zorgen voor de kostprijs van de producten en Dorien stelt elke dag het menu samen.

Er werd altijd gekookt voor Ben. Vroeger door zijn moeder en toen hij samenwoonde door zijn vrouw. Inmiddels woont Ben alleen en hij kan niet koken. Dorien bezoekt Ben drie dagen per week met lekkere maaltijden en krijgt er altijd leuke gesprekken voor terug. Er is zelfs een vriendschap ontstaan tussen de twee.

Persoonlijk contact

Stichting Thuisgekookt biedt het hele jaar een platform voor vrijwillige thuiskoks die hun kook kunsten kunnen aanbieden aan buurtgenoten.

Directeur van stichting Thuisgekookt Stéphanie van Gerven is als experiment met het team in het leven van een oudere gestapt. Tijdens hun ervaring in het verzorgingshuis kwam naar voren dat de senioren vooral behoefte hebben aan individueel en persoonlijk contact. ''Het zitten in groepen verminderd het eenzame gevoel niet. Dat zit in de persoonlijke aandacht en het gevoel dat je er toe doet'', zegt Stéphanie.