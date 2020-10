Ook Sinterklaasintochten in Bovenkarspel, Hoogkarspel en Zwaag afgelast

WEST-FRIESLAND - De Sinterklaasintochten van Enkhuizen, Hoorn en Medemblik werden al eerder afgelast maar nu is er er ook een streep door de intochten in Bovenkarspel, Hoogkarspel en Zwaag gezet. Door de verscherpte coronamaatregelen is het geen haalbare kaart. De comités kijken nog naar een andere invulling.

In een korte reactie op hun Facebookpagina laat het Sinterklaascomité van Bovenkarspel weten dat de intocht in haven De Kolk dit jaar niet doorgaat. "De volle straten en de vele mensen bij de haven en langs de route, dat kan in deze tijd helaas niet." Ze hopen er volgend jaar weer een mooi feest van te maken.

Het comité van Hoogkarspel zegt dat ze wekenlang hebben gezocht naar mogelijkheden om de intocht door te laten gaan, maar dat dit helaas niet gelukt is. "Door de coronamaatregelen en de veiligheid die voorop staat, is het niet verantwoord ieders gezondheid op het spel te zetten om de intocht door te laten gaan." Het comité van Hoogkarspel is nog wel op zoek naar alternatieven voor die dag om de intocht niet zomaar voorbij te laten gaan.

Ook de Sinterklaascommissie van Zwaag gaat op zoek naar alternatieven, nu bekend is geworden dat de Sinterklaasintocht van dit jaar niet plaatsvindt. "Omdat er nu al heel veel niet doorgaat is de Sintercommissie nu op zoek naar een andere invulling", zegt Sandra Boorsma. "Volgende week komen we weer bij elkaar en dan gaan we onze ideeën bespreken."

Wachten op Veiligheidsregio

Bij een rondvraag langs gemeenten en andere Sinterklaascomités in West-Friesland laat het comité van Nibbixwoud weten dat er gezien de huidige ontwikkelingen nog geen beslissing is genomen over het wel of niet door laten gaan van de intocht dit jaar. Ook bij de gemeente Medemblik geven ze aan dat er nog weinig duidelijkheid is over andere intochten.

"We zijn als gemeente nog druk aan het inventariseren", zegt een woordvoerder van Medemblik. "Daarbij moeten we wachten op toestemming van de Veiligheidsregio. Comités die nu iets willen organiseren moeten daar toestemming voor hebben. Dit wordt in de komende weken pas duidelijk."