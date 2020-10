De toegankelijkheid van Amsterdam zit in de knel

AMSTERDAM - "Het aanbod van publieke voorzieningen is verschraald en de mogelijkheden om ze te bereiken zijn verminderd." Dat stelt de Raad voor de Leefomgeving en infrastructuur in het vandaag uitgebrachte rapport 'Toegang tot de Stad'.

Zowel huur- als koopwoningen in de stad worden steeds duurder. Naast een kwetsbare groep van mensen met een laag inkomen of een lichamelijke of geestelijke beperking, is er een nieuwe groep voor wie de stad steeds minder toegankelijk wordt. Het gaat dan bijvoorbeeld om flexwerkers die geen hypotheek kunnen krijgen en wel een steeds hogere huur moeten betalen.

Voor verschillende groepen burgers is de betaalbaarheid van de woningvoorraad een probleem. Al in 2019 meldde het Financieele Dagblad dat voor leraren en politieagenten 90% van de woningvoorraad in Nederland onbetaalbaar is.

Openbaar vervoer te duur

Op publieke voorzieningen als bibliotheken, zorg, sport en welzijnscentra wordt bezuinigd en vervoer om bijvoorbeeld naar school, werk of een ziekenhuis te gaan is voor veel mensen te duur en kost veel tijd.

Reizigersvereniging Rover reageert instemmend op het rapport. Een woordvoerder stelt dat steden als Amsterdam de bereikbaarheid soms uit het oog verliezen door haltes op te heffen. “Er zijn teveel plekken waar de totale vervoervraag hoog is en het aandeel OV toch laag”, stelt zij.

Kwetsbaren zijn onzichtbaar

Als oorzaken voor deze problemen noemt het RLi de nadruk die de overheid de afgelopen jaren is gaan leggen op efficiëntie, de stijgende prijzen in de woningmarkt, en de complexe regelgeving die is ontstaan door decentralisatie. Ook ziet de Raad dat veel kwetsbaren ontbreken in statistieken die de overheid hanteert. Veel van de bewoners die onvoldoende toegankelijkheid ervaren in de stad, zijn daardoor niet in het vizier.

In het advies aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Infrastructuur en Waterstaat schrijft de RLi dat de toegang tot steden beter gewaarborgd moet worden. Er moet meer geïnvesteerd worden in publieke voorzieningen, ongecontroleerde prijsstijgingen in de huursector moeten voorkomen worden en er moet beter gekeken worden naar de feitelijke vervoersmogelijkheden van mensen.