Purmerendse Sinterklaasintocht gaat wél door, gemeente verstrekt vergunning

PURMEREND - De Sinterklaasintocht van Purmerend op zondag 15 november gaat door. Dat laat organisator Stichting Purmerend Marktstad weten. "De organisatie is druk bezig met de intocht", valt te lezen. Een woordvoerder van de gemeente Purmerend bevestigt aan NH Nieuws dat de plannen zijn goedgekeurd.

Met de aangescherpte coronamaatregelen die maandag werden aangekondigd was het spannend of het evenement door zou kunnen gaan. Voor activiteiten buiten, waar geen continue doorstroming is, geldt sinds de nieuwe maatregelen een maximum van veertig personen.

De stichting laat op de site weten dat het de regels van het RIVM wil volgen. Hoe de plannen eruit zien kon de woordvoerder van de gemeente niet vertellen. Ook organisator Kees Oudewortel was niet bereikbaar voor een reactie. Vorige week vreesde hij nog voor de impact van nieuwe coronamaatregelen.

Veel afgelastingen

In Noord-Holland regende het de afgelopen weken juist afgelastingen door organisatoren die het niet aandurfden een intocht te houden. In Hoorn, Den Helder, Medemblik, Haarlem en overal in het Gooi gaan de intochten sowieso niet door.