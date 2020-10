Omwonenden in verzet tegen baggerdepot naast huis: "Je vergiftigt grond voor jaren"

"Ik vind het een schande. Schandalig om in een schoon gebied nu vuile bagger in te brengen", reageert Manten. "Mijn familie is 200 jaar al bezig op deze grond. Heeft het altijd schoon gehouden. Ons erfgoed wordt nu vergiftigd, dat is het meest wrange."

De vervuilde bagger komt op een speciale folielaag te liggen waardoor er geen contact is tussen de bagger en de omgeving. Dat gaat er bij omwonenden Lex Collignon en Dick Manten niet in. "De Amerikaanse rivierkreeft zit hier en die vreet overal doorheen, dan wordt het folie beschadigd en loopt de vervuiling zo het grondwater in en zo de sloot."

De provincie Noord-Holland maakt onderscheidt tussen bagger uit de plassen en bagger uit de jachthavens. Een woordvoerder legt uit dat de bagger uit de plassen schoon genoeg is om over het land te verspreiden en de bagger uit de jachthavens waarschijnlijk (deels) is vervuild. Daarom wordt het baggerdepot in tweeën gesplitst; aan de ene kant de schone bagger en aan de andere kant de vervuilde bagger. Het gaat om ongeveer 125.000 m3 bagger uit de plassen en in de jachthavens gaat het naar schatting om 150.000-200.000 m3.

Bagger is de dikke laag slib die je voelt als je met je voeten de bodem aanraakt in de Loosdrechtse Plassen. Het bestaat uit zand, grond, afgestorven waterplanten, algen en ander organisch materiaal dat in het water terechtkomt. Ook het wegslijten van de bodem en overs draagt bij aan het ontstaan van bagger.

Manten is dan ook bezorgd om zijn dieren. "De dierenarts heeft al tegen mij gezegd als dat baggerdepot er komt dat ik m'n dieren niet meer uit de sloot kan laten drinken." De provincie laat weten dat de bagger geen gevaar is voor de volksgezondheid. "Uit onderzoek blijkt dat de bagger dan een factor 10 tot 100 vervuilder zou moeten zijn." En ze verzekert dat de speciale folie overal tegen bestand is. "Het werk zal continu gemonitord worden, ook door een daarin gespecialiseerd bureau."

Natuurgebied

Om de bagger bij het depot te krijgen, komen er leidingen van zo'n zes kilometer. "Daar komen boosters tussen, een tussenstation en dat moet door een Natura2000 gebied. Ik begrijp er niets van dat het hier moet", aldus omwonenden Collignon. Het zit ze vooral niet lekker dat de provincie direct naast het depot bezig is met plannen voor een nieuw natuurgebied, waarbij grond gebruikt wordt van particulieren en gedreigd wordt met onteigening. "Dat is zo tegenstrijdig, dat gaat er bij mij niet in."

Actie

De bewoners hebben zich verenigd in een speciale baggerwerkgroep en komen nu in actie. Ze gaan alles doen om het depot tegen te houden. Desnoods tot aan de Raad van State.

De provincie zegt dat het nog niet honderd procent zeker is dat het depot op deze locatie komt, maar dat het hun voorkeurslocatie is. Omdat hier beide depots naast elkaar kunnen liggen, de locatie een goede ontsluiting heeft voor vrachtwagens en de ondergrond geschikt is.

"Daarnaast is de provincie al eigenaar van de grond en is bereid deze tijdelijk beschikbaar te stellen voor het baggerdepot. Dit was bij andere geschikte locaties niet het geval. Het zou door de benodigde procedures dan veel langer duren om de baggeropgave te volbrengen", aldus de provincie.

Voor Manten en Collignon is er maar één plek waar die bagger naar toe moet. "Dat is in een bak en afvoeren richting de vuilverbranding of een of andere oplsag in een industriegebied. Dat is de enige plek die hiervoor geschikt is."